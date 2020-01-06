اتفاق مصري - سعودي على رفض «التصعيد التركي» في ليبيا

2020/01/06 | 17:22

اخبار السعودية )- قالت وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتفقا على رفض التصعيد التركي في ليبيا، وأكدا أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول أوجه الأزمة الليبية كافة.

جاء ذك خلال لقاء الوزيرين اليوم (الاثنين)، على هامش اجتماع وزراء الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض.

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