«أسف» أوروبي و«قلق» بريطاني بعد تخلي إيران عن التزاماتها النووية

2020/01/06 | 17:22

اخبار السعودية )- عبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي غوزيب بوريل اليوم (الاثنين) عن «أسفه العميق» لإعلان إيران الأخير بشأن تخلّيها عن كل القيود المتعلّقة بتخصيب اليورانيوم.وكتب بوريل في تغريدة أن «التطبيق الكامل للاتفاق حول النووي من قبل الجميع يعد اليوم أهمّ من أي وقت مضى، من أجل الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي».إلى ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن إعلان إيران يبعث على القلق، وإن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.

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