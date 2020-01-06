2020/01/06 | 18:55

اخبار السعودية )- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الاثنين)، عن استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد الاجتماع الأول للمجلس في العام الجديد: «اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية...لتكون مدة التأشيرة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لجميع الجنسيات»، مضيفاً: «نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً، وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن عن تأشيرة سياحية مدتها 5 سنوات لجميع الجنسيات) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن عن تأشيرة سياحية مدتها 5 سنوات لجميع الجنسيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).