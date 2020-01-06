بعد رئاسة الجمهورية... أصبح لبرلمان فنزويلا رئيسان

2020/01/06 | 18:55

اخبار السعودية )- أصبح لبرلمان فنزويلا رئيسان.فبعدما منعته الشرطة من دخول البرلمان، أعاد نواب المعارضة انتخاب خوان غوايدو رئيساً لهذه المؤسسة الوحيدة التي يسيطرون عليها في تصويت نُظّم في صحيفة، بعد إعلان نائب منافس له أنه بات رئيس البرلمان بدعم من السلطات الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.وأقسم غوايدو بعد الاقتراع، أمس (الأحد)، «أمام الله وشعب فنزويلا على فرض احترام» الدستور بصفته «رئيساً للبرلمان ورئيسا انتقاليا للبلاد» تعترف به نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة.

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