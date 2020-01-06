وثائق أميركية تكشف أسرار الخزعلي.. وشى برئيسه مقتدى الصدر

2020/01/06 | 20:04

اخبار السعودية )- كشفت وثائق أميركية، اعترافات سرية لزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي حيث وشى برئيسه السابق مقتدى الصدر.وكان الخزعلي قد وقع في قبضة القوات الأميركية عام 2007 بعد الاشتباه في تورطه بالهجوم على مجمع حكومي

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