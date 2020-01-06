1.4 مليار دولار للمتضررين من حرائق أستراليا... وفرق عسكرية في المناطق المدمرة

2020/01/06 | 20:27

اخبار السعودية )- انتشر عسكريون من جنود الاحتياط في مناطق دمرتها الحرائق الهائلة في ثلاث ولايات أسترالية اليوم (الاثنين) بعد نهاية أسبوع مروعة، في وقت تعهدت الحكومة بتخصيص 1.4 مليار دولار على مدى سنتين لجهود الإغاثة والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأزمة المستمرة منذ أشهر.وحوّلت حرائق غابات كارثية مساحات شاسعة من الأراضي إلى بؤر متفحمة ودمرت مساحة توازي مساحة جزيرة آيرلندا، وفق أرقام رسمية، فيما حذرت السلطات من أن الكارثة يمكن أن تستمر أسابيع أو أشهراً.

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