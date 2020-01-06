2020/01/06 | 20:35

اخبار السعودية )- التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الاثنين بالسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر وأبلغه بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.وأكد مكتب عبدالمهدي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي: ضرورة العمل مع واشنطن لتنفيذ الانسحاب) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي: ضرورة العمل مع واشنطن لتنفيذ الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).