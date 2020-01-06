«الصندوق الأسود» لـ«فيلق القدس» أكبر خسائر إيران بعد سليماني

2020/01/06 | 21:29

اخبار السعودية )- لم یکن قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجي لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الخسائر الوحيدة في الهجوم الذي نفّذته طائرة درون أميركية في أول ساعات الجمعة في بغداد.

وكان السفير الإيراني لدى العراق والقيادي السابق في «فيلق القدس» إيرج مسجدي، ذكر الجمعة، أن الهجوم على سيارة سليماني خلّف تسعة قتلى آخرين.

وقال مكتب قيادة «فيلق القدس» لاحقاً في بيان إن أربعة عسكريين، كانوا برفقة سليماني سقطوا قتلى في الهجوم، هم العميد حسين مظفري نيا، والعقيد شهرود مظفري نيا، والرائد هادي طارمي، والنقيب وحيد زمانيان.

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