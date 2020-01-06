ترمب: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً

2020/01/06 | 21:29

اخبار السعودية )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران التخلي عن أي قيود في تخصيب اليورانيوم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على «تويتر»: «إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، وذلك في سياق تهديداته المتصاعدة لإيران منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وانسحبت إدارة ترمب عام 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الصين، والأمم المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.

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