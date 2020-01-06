صالح: يجب منع تحول العراق إلى ساحة للصراعات

2020/01/06 | 21:37

اخبار السعودية )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، على أنه يجب العمل على منع تحول بلاده إلى ساحة للصراعات، وتصفية الحسابات.وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن "صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

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