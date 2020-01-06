2020/01/06 | 23:02

اخبار السعودية )- قال المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون، اليوم (الإثنين)، إنه مستعد للادلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب اذا أمر مجلس الشيوخ رسميا بذلك.وغرّد على تويتر: «إذا تبنّى مجلس الشيوخ أمراً بالحصول على شهادتي، سأكون مستعدا للشهادة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون مستعد للشهادة في قضية عزل ترمب أمام مجلس الشيوخ) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون مستعد للشهادة في قضية عزل ترمب أمام مجلس الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).