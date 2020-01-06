رسميا.. الجيش الأميركي يبلغ العراق بإجراءات الخروج

2020/01/06 | 23:10

اخبار السعودية )- برسالة رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.في التفاصيل، أفادت

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