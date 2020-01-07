الجيش الأميركي: هجوم حركة «الشباب» الصومالية ليس مرتبطاً بإيران

2020/01/07 | 00:04

اخبار السعودية )- قالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا، إن الجيش نشر قوات إضافية في كينيا اليوم (الاثنين)، لتعزيز الأمن في قاعدة جوية رئيسية، حيث أودى هجوم لحركة «الشباب» المتشددة أمس (الأحد) بحياة 3 أميركيين.وكان هذا الهجوم بمثابة أزمة ثانية لواشنطن التي تتعامل مع تصاعد سريع لأزمة مع إيران بعد قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم بطائرة مسيّرة أميركية في العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة، كما أوردت وكالة رويترز.

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