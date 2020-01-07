محامو كارلوس غصن يهاجمون فرنسا واليابان

2020/01/07 | 00:04

اخبار السعودية )- هاجم محامو كارلوس غصن اليوم (الاثنين) النظام القضائي الياباني والحكومة الفرنسية، قبل يومين من مؤتمر صحافي يعقده موكلهم في بيروت بعد فراره من اليابان، حيث يتهم بعمليات احتيال مالية.وفي بيان أول هاجم فرنسوا زيمري مباشرة اليابان، معتبراً أن نظامها القضائي يرمي إلى «سحق عزيمة الأفراد وليس محاكمتهم».وتابع: «هل تعلمون أن حكومتكم أرادت عمداً سحق غصن؟ وأمام إنكار العدالة هذا، ما البديل لأي شخص يعلم أنه بريء؟».وأضاف: «إنكم وحدكم مسؤولون عن الوضع الذي تسببتم به ويضر بصورة اليابان في العالم»، منتقداً بشدة قضاء هذا البلد «العاجز عن إجراء محاكمة عادلة».

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