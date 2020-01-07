وزير دفاع أميركا ينفي الرسالة:لا نخطط لانسحاب من العراق

2020/01/07 | 01:13

اخبار السعودية )- بعد الرسالة الأميركية الموقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، والتي أبلغ فيها الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، نفى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تلك

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