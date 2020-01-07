2020/01/07 | 01:37

اخبار السعودية )- التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويقوم الأمير خالد بن سلمان حالياً بزيارة إلى واشنطن، ثم لندن، بناءً على توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة، وضبط النفس، ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو تطورات المنطقة) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو تطورات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).