2020/01/07 | 01:44

اخبار السعودية )- بعد الرسالة الأميركية الموقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق الجنرال وليام سيلي الثالث، والتي أبلغ فيها الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، نفى وزير الدفاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع أميركا ينفي الرسالة: لن ننسحب من العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع أميركا ينفي الرسالة: لن ننسحب من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).