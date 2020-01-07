العراق: الغارة الأميركية بمحيط مطار بغداد خرق لسيادتنا

2020/01/07 | 03:16

اخبار السعودية )- أرسلت الحكومة العراقية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حصلت "العربية/الحدث" على نسخة خاصة منها، قالت فيها إن الغارة الأميركية بمحيط مطار بغداد خرق لسيادة العراق.وأضاف المندوب الدائم للعراق لدى الأمم

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