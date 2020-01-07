معتصمو بغداد: 3 أيام لاختيار رئيس حكومة وإلا..

2020/01/07 | 07:54

اخبار السعودية )- أمهل المعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد الرئيس العراقي، برهم صالح، حتى العاشر من يناير لاختيار رئيس حكومة، بحسب الشروط والمواصفات التي حددها المتظاهرون، يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة

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