ألمانيا تسحب جزءاً من جنودها من العراق

2020/01/07 | 09:58

اخبار السعودية )- أعلنت ألمانيا الثلاثاء أنها ستسحب جزءاً من جنودها المنتشرين في العراق.

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