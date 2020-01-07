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ألمانيا تسحب جزءاً من جنودها من العراق


2020/01/07 | 09:58
(اخبار السعودية)- أعلنت ألمانيا الثلاثاء أنها ستسحب جزءاً من جنودها المنتشرين في العراق.

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