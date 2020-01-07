مذكرة اعتقال يابانية بحق زوجة كارلوس غصن

2020/01/07 | 12:58

اخبار السعودية )- ذكرت وسائل إعلام يابانية أن ممثلي الادعاء أصدروا اليوم (الثلاثاء) مذكرة اعتقال لكارول غصن، زوجة كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان لاتهامها بالشهادة الزور.وكارول غصن موجودة في لبنان حاليا، حسب ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) فر غصن إلى لبنان بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.وكان مسؤول في وزارة العدل اليابانية قال اليوم (الثلاثاء) إن اليابان ستبذل ما في وسعها لاستعادة غصن وتدرس القانون اللبناني لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك.لكنه أضاف أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية.

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