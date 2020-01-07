بـ«قنابل الملح»... إندونيسيا تفّرق السحب لمنع سقوط الأمطار على عاصمتها

2020/01/07 | 12:58

اخبار السعودية )- أفاد مسؤول إندونيسي اليوم (الثلاثاء) بنجاح عملية لتعديل الطقس بتفريق السحب قبل أن تصل إلى العاصمة جاكرتا وتتسبب في المزيد من الفيضانات، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جاكرتا والمدن التابعة لها مع بداية العام الجديد أسفرت عن مقتل 67 شخصا، فضلا عن نزوح أكثر من 36 ألف شخص.

وبدأت السلطات عمليات الاستمطار بإطلاق قنابل الملح على السحب فوق بحر جاوة ومضيق سوندا حتى تسقط الأمطار فوق المياه قبالة جزيرة جاوة.

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