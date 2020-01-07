2020/01/07 | 14:04

اخبار السعودية )- كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، الثلاثاء، عن عزم القوات الأميركية إنشاء مطار لطائرات بي 52 العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غرب المحافظة، وفق وسائل إعلام محلية.وقال المصدر إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن عزم واشنطن إنشاء مطار دولي عملاق في الأنبار) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن عزم واشنطن إنشاء مطار دولي عملاق في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).