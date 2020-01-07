أميركا تخطط لنشر قاذفات «بي 52» لعمليات محتملة ضد إيران

2020/01/07 | 15:02

اخبار السعودية )- قال مسؤول أميركي إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تخطط لبدء نشر 6 قاذفات «بي 52» طويلة المدى في دييغو جارسيا التابعة لبريطانيا في المحيط الهندي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن المسؤول الذي لم يتم تسميته، قوله إن القاذفات ستكون متاحة لعمليات ضد إيران إذا صدرت أوامر بذلك.

وأضاف المسؤول أنه تم اختيار دييغو جارسيا، هذه المرة، لإبقاء الطائرة خارج نطاق الصواريخ الإيرانية.

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