إيران تسقط تهمة التجسس بحق باحثة فرنسية محتجزة لديها

2020/01/07 | 16:03

اخبار السعودية )- قال محامي فاريبا عادلخواه، اليوم (الثلاثاء)، إن إيران أسقطت تهم التجسس التي وجهت إلى الباحثة الفرنسية المحتجزة في طهران منذ يونيو (حزيران) 2019.وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة الصحافة الفرنسية، «أسقطت تهمة التجسس عنها».لكنها لا تزال تواجه تهمتين أخريين هما «الدعاية ضد النظام» السياسي الإيراني و«التآمر ضد الأمن الوطني»، كما قال دهقان.وأسقطت السلطات أيضاً الملاحقات ضد عادلخواه بتهمة «المساس بالنظام العام».

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