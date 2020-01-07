2020/01/07 | 16:03

اخبار السعودية )- أعلن نجم هوليوود كريس هيمسورث عبر حسابه على «إنستغرام»، أمس (الاثنين)، عن تبرعه بقيمة مليون دولار لمساعدة المحتاجين في أستراليا جراء حرائق الغابات التي طالت جزءا كبيرا من المناطق الريفية في البلاد منذ أسابيع.

وقال هيمسورث، الذي اشتهر بفيلم «ثور»، خلال كلمة بالفيديو لمتابعيه: «أنا مثلكم، أريد دعم جهود مكافحة الحرائق للغابات في أستراليا.



أنا وعائلتي نساهم بمليون دولار.



وأتمنى أن تشاركوا أنتم أيضا.



كل مبلغ مهم لإحداث فرق كبير».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم «ثور» يتبرع بمليون دولار لمكافحة حرائق أستراليا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم «ثور» يتبرع بمليون دولار لمكافحة حرائق أستراليا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).