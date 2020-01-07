اعتقالات في دمشق على خلفية اغتيال سليماني

2020/01/07 | 17:05

اخبار السعودية )- كشف دبلوماسيان عربيان في واشنطن لـ{الشرق الأوسط}، أن السلطات السورية اعتقلت عدداً من عناصر أجهزة الأمن والعاملين في شركة طيران على خلفية مقتل قائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

وكان سليماني وصل إلى دمشق من بيروت الخميس الماضي قبل أن ينتقل إلى بغداد.



وقالت المصادر إن طائرة {أجنحة الشام} السورية الخاصة انتظرت بضع دقائق إلى حين وصول سليماني وأقلعت من مطار دمشق في حدود الثامنة والنصف مساء.

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