السعودية: القبض على المطلوب محمد آل عمار في القطيف

2020/01/07 | 17:05

اخبار السعودية )- تمكنت السلطات الأمنية في السعودية، من القبض على أخطر المطلوبين أمنياً واسمه محمد حسين آل عمار، وذلك في عملية أمنية في محافظة القطيف، حيث أن المطلوب آل عمار أدرج اسمه ضمن قائمة المطلوبين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في 2017، وهو من خطط ونفذ عملية اختطاف القاضي محمد الجيراني.

وبحسب مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط»، ترصدت الأجهزة الأمنية لتحركات عدد من المطلوبين داخل محافظة القطيف، وتمت محاصرتهم داخل إحدى البنايات السكنية والقبض عليهم.

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