2020/01/07 | 17:28

اخبار السعودية )- لماذا لم تصوّت الكتل الكردية والسنية بالعراق على إخراج القوات الأجنبية ؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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