إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم ومنعه من السفر

2020/01/07 | 17:36

اخبار السعودية )- قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إخلاء سبيل زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات في مقتل اللص الذي اقتحم منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار.وقررت النائبة إحالة ملف قضية الهاشم، وهو طبيب أسنان، إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان؛ وذلك بعدما استمعت إلى شهادة الهاشم، حسبما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

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