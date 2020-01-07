النيابة العامة توجّه بالقبض على شخص «خوّن» أهالي محافظة سعودية

2020/01/07 | 19:07

اخبار السعودية )- وجّهت النيابة العامة اليوم (الثلاثاء)، بالقبض على شخص وصف أهالي محافظة سعودية بـ«الخيانة».

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