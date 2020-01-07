«أرامكو»: لا عمليات استقرار سعري منفّذة حتى الآن

2020/01/07 | 20:09

اخبار السعودية )- أكدت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اليوم (الثلاثاء)، عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري لطرح أسهم الشركة حتى الآن.وقالت «أرامكو» في بيان، إنه «إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) و17 ديسمبر و24 ديسمبر و31 ديسمبر 2019، تعلن الشركة عن تسلمها إشعاراً إلحاقياً من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية (مدير الاستقرار السعري)، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر (الطرح) الذي يتضمن الإعلان الرابع خلال مدة الاستقرار السعري»، موضحة أن «الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن».

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