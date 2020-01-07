الأمم المتحدة تطالب بتجديد التفويض لإيصال المساعدات إلى سوريا

2020/01/07 | 20:09

اخبار السعودية )- طالبت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) بتجديد التفويض الذي تنتهي مدّته في 10 يناير (كانون الثاني) ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، معتبرة أنها «الوسيلة الوحيدة الممكنة (...) للوصول إلى الأشخاص المحتاجين».ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض عبر الحدود الساري منذ العام 2014 والذي تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً.

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