بومبيو: سليماني لم يكن في مهمة دبلوماسية... والضربة روجعت قانونياً قبل التنفيذ

2020/01/07 | 20:40

اخبار السعودية )- اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران، اليوم (الثلاثاء)، بالعمل بنشاط على تقويض عملية السلام في أفغانستان.وقال في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن: «إيران رفضت الانضمام للإجماع الإقليمي والدولي على السلام وهي في الواقع تعمل بنشاط على تقويض عملية السلام بمواصلة الجهد العالمي الذي تبذله منذ فترة طويلة في دعم الجماعات المتشددة هناك».

وأكد بومبيو ثقته بأن الضربة التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني تمت مراجعتها قانونياً قبل التنفيذ، مؤكداً أن أميركا كانت تعلم أنه ليس صحيحاً أن سليماني كان متجهاً إلى العراق في مهمة دبلوماسية.

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