2020/01/07 | 20:40

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي، اليوم (الإثنين)، إن على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية وإنه لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي.

وجاء في بيان صدر عن مكتب جونسون: «ناقش الزعيمان الوضع في العراق بعد مقتل قاسم سليماني واتفقا على ضرورة التهدئة وإيجاد سبيل دبلوماسي لحل الأزمة الحالية».



وأضاف أنهما «اتفقا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي»، وفق وكالة رويترز للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون وإردوغان: لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون وإردوغان: لا يمكن السماح لإيران بحيازة سلاح نووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).