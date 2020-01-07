2020/01/07 | 20:45

اخبار السعودية )- أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تسلمه رسالة من الأميركيين الاثنين "موقعة" من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد، وتفيد بـ"إعادة التموضع بهدف الانسحاب من

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