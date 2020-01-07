2020/01/07 | 21:44

اخبار السعودية )- ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم (الثلاثاء)، أن لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق، لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك.

وكان البرلمان العراقي دعا يوم الأحد القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة أميركية مسيّرة على مطار بغداد.

وقال والاس للبرلمان: «نحن...



نحترم سيادة العراق.



وإذا طلبوا منا المغادرة فهذا حقهم وسنحترمه».

في سياق متصل، قال مصدر حكومي فرنسي، اليوم، إن فرنسا ليس لديها خطط لخفض عدد قواتها في العراق في الوقت، وأضاف أن الأمن سيعزَّز حول القوات الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ترهن سحب قواتها من العراق بطلب بغداد) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا ترهن سحب قواتها من العراق بطلب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).