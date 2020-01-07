الاتحاد الأوروبي يرفض الخطط التركية لإرسال عسكريين إلى ليبيا

2020/01/07 | 21:44

اخبار السعودية )- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وحض تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق تقنية لدعم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.وقال بوريل للصحافيين بعد اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا: «طلبنا وقف إطلاق النار، وطلبنا كذلك وقف التصعيد وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة».وأضاف: «من الواضح أن هذه إشارة إلى القرار التركي التدخل بقوات في ليبيا، وهو ما نرفضه».

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