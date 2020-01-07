2020/01/07 | 23:17

اخبار السعودية )- أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة تريد خفض التوتر الحالي مع إيران، معبراً في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لخوض أي حرب قد تنشب معها.

وقال إسبر: «نحن لا نتطلع إلى بدء حرب مع إيران لكننا مستعدون لخوضها حتى نهايتها».



وأضاف: «ما نود أن نراه هو خفض تصعيد الوضع».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي: لا نريد حرباً مع إيران لكننا مستعدون لخوضها حتى نهايتها) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي: لا نريد حرباً مع إيران لكننا مستعدون لخوضها حتى نهايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).