حزب الله العراقي يطلق النار على المتظاهرين بالناصرية

2020/01/07 | 23:51

اخبار السعودية )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالناصرية إلى اطلاق نار.في التفاصيل، أشار مصدر أمني تحدّث لـ"السومرية نيوز" إلى أن "متظاهري ساحة اعتصام الناصرية تعرضوا إلى اطلاق نار من جهة

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