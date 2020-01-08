من اللغة إلى الرؤية الكونية

2020/01/08 | 01:21

اخبار السعودية )- يستهدف هذا المقال التعريف بـ«توشيهيكو إيزوتسو»، المفكر الياباني الذي كرس حياته لدراسة النص القرآني، ونشر عنه 9 كتب، فضلاً عن ترجمة كاملة للقرآن الكريم.وغرضي من هذا التعريف الموجز هو لفت الأنظار إلى أعمال هذا المفكر البارع، التي أراها في غاية الأهمية والفائدة للباحثين والدعاة على السواء.ولد إيزوتسو في طوكيو سنة 1914 وتوفي في 1993.ترجمت 3 من كتبه إلى العربية على يد الدكتور عيسى العاكوب، كما نشرت ترجمة ثانية لكتابه «الله والإنسان في القرآن» على يد الدكتور هلال الجهاد.وهذا أكثر أعمال إيزوتسو شهرة، ربما لأن الموضوع الذي طرقه مبتكر وفريد في بابه.

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