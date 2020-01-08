ترمب وخالد بن سلمان يبحثان تحديات الشرق الأوسط

2020/01/08 | 01:52

اخبار السعودية )- أجرى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، محادثات مع مسؤولين بريطانيين كبار في لندن أمس بعدما اختتم زيارة للولايات المتحدة قابل خلالها الرئيس دونالد ترمب وناقش معه «مواجهة التحديات الإقليمية والدولية».وسلّم الأمير خالد الرئيس الأميركي، خلال اللقاء في البيت الأبيض، رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترمب أمس إنه أجرى «لقاء جيداً للغاية» مع نائب وزير الدفاع السعودي وبحثا «التجارة والدفاع وأسعار النفط والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

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