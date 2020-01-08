«خط أحمر» أميركي يواجه «حرب التهديدات» الإيرانية

2020/01/08 | 01:52

اخبار السعودية )- صعّدت طهران، أمس، «حرب التهديدات» بشن هجمات انتقامية ضد الولايات المتحدة على خلفية قتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد يوم الجمعة الماضي.وفي موازاة هذه التهديدات، أبلغ مسؤول غربي «الشرق الأوسط» بأن واشنطن بعثت عبر وسطاء عرب وأوروبيين برسالة إلى طهران تضمنت تحذيراً بأنه «في حال قُتل أميركيون، عسكريون أو متعاقدون، من قبل إيران أو وكلائها، رداً على اغتيال قاسم سليماني، فإن واشنطن سترد بشكل فوري بقصف مواقع استراتيجية في إيران، وقد أعد الجيش الأميركي قائمة (بنك أهداف) تتضمن عشرات المواقع في إيران».

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