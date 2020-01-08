هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية في الأنبار

2020/01/08 | 02:26

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن هجوماً بـ 9 صواريخ ضرب قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في منطقة الأنبار.ونقلت حسابات إيرانية على مواقع التواصل، قولها إن كتائب حزب الله العراقي بدأت بإطلاق قذائف

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