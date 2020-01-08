الحرس الثوري يستهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأنبار

2020/01/08 | 02:57

اخبار السعودية )- أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، أن الحرس الثوري نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وذلك بعدما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن هجوماً بـ 9 صواريخ ضرب القاعدة التي

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