الحرس الثوري يستهدف قاعدتين أميركيتين بالعراق

2020/01/08 | 03:28

اخبار السعودية )- أعلنت ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية، الثلاثاء، أنها نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق.فيما أكدت مصادر "العربية/الحدث" أن القوات الأميركية ردت باستهداف العجلة التي

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