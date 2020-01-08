2020/01/08 | 06:02

اخبار السعودية )- أعلنت ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية، الثلاثاء، أنها نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة حرير في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية، فما هما هاتين القاعدتين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هما القاعدتان العسكريتان اللتان استهدفتهما إيران؟) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هما القاعدتان العسكريتان اللتان استهدفتهما إيران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).