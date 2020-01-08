الجيش العراقي: 22 صاروخا على القاعدتين ولا إصابات بصفوفنا

2020/01/08 | 10:09

اخبار السعودية )- أكد الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الأميركية في العراق لم يسفر عن وقوع أية خسائر ضمن القوات العراقية.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن "العراق تعرض من

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