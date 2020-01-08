بغداد تعلن سقوط 22 صاروخاً إثر «الضربة الإيرانية» ولا خسائر في قواتها

2020/01/08 | 11:38

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح اليوم (الأربعاء) في بيان سقوط 22 صاروخاً في العراق، بعدما قصفت إيران بصواريخ باليستية فجراً قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية.

وأشار البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف استمر نصف ساعة «وقد سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية (...) وخمسة صواريخ على مدينة أربيل».

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