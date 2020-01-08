الخطوط الأوكرانية: طائرة بوينغ التي تحطمت قرب طهران جديدة وفُحصت قبل يومين

2020/01/08 | 13:40

اخبار السعودية )- أكدت الخطوط الجوية الأوكرانية أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت صباح اليوم (الأربعاء) في إيران ما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت الخطوط الأوكرانية في منشور على «فيسبوك» أن «الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع (بوينغ).



خضعت الطائرة لآخر صيانة تقنية دورية في 6 يناير (كانون الثاني) 2020»، مشيرة إلى أنها علقت رحلاتها الجوية من طهران إلى أجل غير مسمى.

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